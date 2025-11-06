Alliance Resource Partners LP Aktie

Alliance Resource Partners LP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

Lukrative Alliance Resource Partners LP-Investition? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alliance Resource Partners LP-Papier an diesem Tag bei 27,59 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hat, hat nun 362,450 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie auf 24,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 967,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,33 Prozent.

Der Marktwert von Alliance Resource Partners LP betrug jüngst 3,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

