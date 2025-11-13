Alphabet C Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 13.11.2015 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Alphabet C (ex Google)-Papier an diesem Tag 35,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,789 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 801,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 287,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 701,76 Prozent.
Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,52 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
