Alphabet C Aktie

247,20EUR -2,45EUR -0,98%
Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

30.10.2025 14:57:20

Alphabet C (ex Google) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflügele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte. Kurzfristig dürften die hohen Sachinvestitionen belasten, mittelfristig erwartet der Experte aber einen geringeren Anstieg mit positiven Folgen für den freien Barmittelzufluss./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:29 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 289,49 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 288,90 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen

14:57 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
16.07.25 Alphabet C Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
