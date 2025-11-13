Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

13.11.2025 11:53:38

EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google (Alphabet C (ex Google)), Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie mitteilte./rdz/DP/stk

