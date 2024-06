NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Astro-Med eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Astro-Med-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 63,654 Astro-Med-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2024 auf 18,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 146,40 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Astro-Med belief sich zuletzt auf 135,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at