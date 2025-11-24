NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barrett Business Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,386 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 815,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,86 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,48 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich jüngst auf 894,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at