Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Frühes Investment
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cintas-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cintas-Anteile an diesem Tag 90,35 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,678 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (186,72 USD), wäre die Investition nun 20 665,73 USD wert. Mit einer Performance von +106,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 74,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!