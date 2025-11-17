NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cintas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cintas-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cintas-Anteile an diesem Tag 90,35 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,678 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (186,72 USD), wäre die Investition nun 20 665,73 USD wert. Mit einer Performance von +106,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 74,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at