NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cintas-Anleger freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Cintas am 28.10.2025 eine Dividende in Höhe von 1,56 USD beschlossen. Damit wurde die Cintas-Dividende im Vorjahresvergleich um 15,56 Prozent erhöht. Somit schüttet Cintas insgesamt 611,63 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der Cintas-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 15,20 Prozent nach oben angepasst.

Dividendenrendite im Fokus

Das Cintas-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 189,89 USD. Für das Jahr 2025 weist das Cintas-Papier eine Dividendenrendite von 0,69 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 0,80 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Cintas via NASDAQ 9,20 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -8,87 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Cintas- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,68 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,89 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten der Cintas-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Cintas beträgt aktuell 76,442 Mrd. USD. Cintas weist aktuell ein KGV von 51,46 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Cintas auf 10,340 Mrd.USD, das EPS machte 4,40 USD aus.

Redaktion finanzen.at