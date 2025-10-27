Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cintas-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 23,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 431,686 Cintas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 190,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82 378,59 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 723,79 Prozent gesteigert.
Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 76,82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
