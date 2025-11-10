NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Cintas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Cintas-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cintas-Aktie an diesem Tag bei 111,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,999 Cintas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cintas-Papiere wären am 07.11.2025 1 665,38 USD wert, da der Schlussstand 185,07 USD betrug. Damit wäre die Investition um 66,54 Prozent gestiegen.

Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 74,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at