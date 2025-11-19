NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren City-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden City-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 98,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das City-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,020 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 118,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,67 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20,67 Prozent.

Insgesamt war City zuletzt 1,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at