WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

City-Investition im Blick 12.11.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen City-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das City-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das City-Papier bei 133,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,828 City-Aktien im Depot. Die gehaltenen City-Aktien wären am 11.11.2025 9 159,68 USD wert, da der Schlussstand 122,41 USD betrug. Mit einer Performance von -8,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

