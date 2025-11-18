NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Computer Programs and Systems-Investment verdienen können.

Computer Programs and Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 62,189 Computer Programs and Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 20,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 275,50 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 27,55 Prozent.

Computer Programs and Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 305,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

