NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Computer Programs and Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Computer Programs and Systems-Aktie an diesem Tag bei 40,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,491 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers auf 19,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,47 USD wert. Damit wäre die Investition um 52,53 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich jüngst auf 292,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

