NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Computer Programs and Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Computer Programs and Systems-Papier bei 32,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,162 Computer Programs and Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 608,29 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 27.10.2025 auf 19,52 USD belief. Mit einer Performance von -39,17 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Computer Programs and Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 293,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at