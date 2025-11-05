Ausblick: Computer Programs and Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Computer Programs and Systems gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Computer Programs and Systems nach den Prognosen von 4 Analysten 85,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,99 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,380 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 347,3 Millionen USD, gegenüber 342,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at