NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.08.2014 wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 2,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 361,011 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 314,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 131,41 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 3,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at