NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 116,65 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 85,727 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.03.2024 64 246,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 749,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 542,47 Prozent gesteigert.

Costco Wholesale wurde jüngst mit einem Börsenwert von 332,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at