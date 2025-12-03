DENTSPLY SIRONA Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,566 DENTSPLY SIRONA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 350,69 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 02.12.2025 auf 11,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 64,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
