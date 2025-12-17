NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Anteile betrug an diesem Tag 60,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,659 DENTSPLY SIRONA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18,87 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 16.12.2025 auf 11,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,13 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at