10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren DENTSPLY SIRONA-Anteile an diesem Tag 54,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 184,877 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 053,98 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 09.12.2025 auf 11,11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -79,46 Prozent.
Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
