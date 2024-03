NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein EXACT Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der EXACT Sciences-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 126,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,793 Anteilen. Die gehaltenen EXACT Sciences-Aktien wären am 22.03.2024 49,26 USD wert, da der Schlussstand 62,10 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -50,74 Prozent.

EXACT Sciences wurde am Markt mit 11,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at