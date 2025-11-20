NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
Heute vor 5 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Expeditors International of Washington-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,124 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Anteile wären am 19.11.2025 156,34 USD wert, da der Schlussstand 139,13 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,34 Prozent.
Am Markt war Expeditors International of Washington jüngst 18,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
