NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Fastenal-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 53,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,723 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.09.2024 1 233,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,37 Prozent.

Fastenal wurde am Markt mit 37,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at