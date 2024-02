NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fifth Third Bancorp gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,83 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 3,593 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 33,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,34 USD wert. Mit einer Performance von +20,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 22,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at