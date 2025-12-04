NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fifth Third Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 21,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 474,834 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 44,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 334,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113,34 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 28,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at