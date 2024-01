NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Flushing Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Flushing Financial-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 494,805 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Flushing Financial-Aktien wären am 23.01.2024 8 169,22 USD wert, da der Schlussstand 16,51 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 169,22 USD entspricht einer negativen Performance von 18,31 Prozent.

Flushing Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 477,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at