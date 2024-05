NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gentex-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,817 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Gentex-Aktien wären am 28.05.2024 96,99 USD wert, da der Schlussstand 34,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -3,01 Prozent.

Der Marktwert von Gentex betrug jüngst 7,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at