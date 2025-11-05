Geron Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Geron-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Geron-Papier bei 3,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,701 Geron-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,86 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 04.11.2025 auf 1,15 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,14 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Geron eine Börsenbewertung in Höhe von 765,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
