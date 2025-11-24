NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Harmonic von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Harmonic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 24.11.2024 wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Harmonic-Aktie letztlich bei 12,47 USD. Bei einem Harmonic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 801,925 Harmonic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2025 auf 8,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 113,07 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 28,87 Prozent.

Harmonic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 996,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at