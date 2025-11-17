NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Harmonic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Harmonic-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Harmonic-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 191,205 Harmonic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 827,92 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 14.11.2025 auf 9,56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 82,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Harmonic einen Börsenwert von 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at