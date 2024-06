NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der HealthStream-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das HealthStream-Papier letztlich bei 24,10 USD. Bei einem HealthStream-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,494 HealthStream-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 132,37 USD, da sich der Wert eines HealthStream-Papiers am 31.05.2024 auf 27,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,24 Prozent.

Am Markt war HealthStream jüngst 830,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at