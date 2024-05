NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidrick Struggles International von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidrick Struggles International-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Heidrick Struggles International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,51 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 40,800 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2024 gerechnet (31,80 USD), wäre die Investition nun 1 297,43 USD wert. Damit wäre die Investition um 29,74 Prozent gestiegen.

Am Markt war Heidrick Struggles International jüngst 597,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at