NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidrick Struggles International von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidrick Struggles International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Heidrick Struggles International-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,99 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hat, hat nun 222,272 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (58,76 USD), wäre die Investition nun 13 060,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,61 Prozent vermehrt.

Alle Heidrick Struggles International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at