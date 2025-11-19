NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hooker Furniture-Investment verlieren können.

Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,17 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 331,455 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie auf 10,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 430,56 USD wert. Mit einer Performance von -65,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at