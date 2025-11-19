Independent Bank Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 37,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,817 Independent Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 806,65 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 18.11.2025 auf 30,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19,33 Prozent vermindert.
Am Markt war Independent Bank jüngst 621,07 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
