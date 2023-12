NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.12.2013 wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32,04 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die InterDigital-Aktie investierten, hätten nun 31,211 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 106,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 334,89 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 233,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at