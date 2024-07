NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Lancaster Colony-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 196,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,510 Lancaster Colony-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,34 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 08.07.2024 auf 186,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,66 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Lancaster Colony eine Börsenbewertung in Höhe von 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at