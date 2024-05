NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in LKQ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

LKQ-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,64 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 3,374 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2024 auf 43,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,51 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 45,51 Prozent gleich.

Der Börsenwert von LKQ belief sich zuletzt auf 11,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at