NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mercantile Bank gewesen.

Am 20.11.2015 wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Anteile betrug an diesem Tag 25,01 USD. Bei einem Mercantile Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,984 Mercantile Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 756,50 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 19.11.2025 auf 43,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 75,65 Prozent.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 711,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at