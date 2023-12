NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Merit Medical Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,93 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 13,712 Merit Medical Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.12.2023 986,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,38 Prozent verkleinert.

Merit Medical Systems war somit zuletzt am Markt 4,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at