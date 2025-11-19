NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Methanex-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51,50 CAD. Wer vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 194,175 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 9 611,65 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,50 CAD belief. Mit einer Performance von -3,88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 3,88 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at