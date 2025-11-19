Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Rentables Methanex-Investment?
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 3 Jahren verloren
Die Methanex-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51,50 CAD. Wer vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 194,175 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 9 611,65 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,50 CAD belief. Mit einer Performance von -3,88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 3,88 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!