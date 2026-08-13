Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Investmentbeispiel 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Methode Electronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Methode Electronics-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,786 Methode Electronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (16,96 USD), wäre die Investition nun 47,24 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 595,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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