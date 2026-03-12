NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Methode Electronics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Methode Electronics-Einstiegs gewesen.

Die Methode Electronics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42,93 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 232,937 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 5,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 367,34 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 1 367,34 USD, was einer negativen Performance von 86,33 Prozent entspricht.

Insgesamt war Methode Electronics zuletzt 207,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at