NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 385,35 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,260 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Aktie auf 963,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 249,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 149,97 Prozent vermehrt.
Alle Monolithic Power Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
