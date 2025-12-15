NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Monolithic Power Systems-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 331,56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,016 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Papiere wären am 12.12.2025 2 854,72 USD wert, da der Schlussstand 946,51 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 854,72 USD entspricht einer Performance von +185,47 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 45,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at