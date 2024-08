NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nexstar Media Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 140,44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investierten, hätten nun 0,712 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,84 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 16.08.2024 auf 164,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,84 Prozent gesteigert.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 5,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at