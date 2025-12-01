Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Northern Trust Aktie

WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

Lohnende Northern Trust-Anlage? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Northern Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Northern Trust-Aktie an diesem Tag bei 75,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,298 Northern Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 507,33 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 28.11.2025 auf 131,34 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 75,07 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 24,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Northern Trust Corp.

Analysen zu Northern Trust Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Northern Trust Corp. 112,00 -0,88%

