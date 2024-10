NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Open Text-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Open Text-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Open Text-Anteile 62,22 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Open Text-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,607 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Open Text-Papiers auf 45,44 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,03 CAD wert. Mit einer Performance von -26,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 12,46 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at