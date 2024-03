NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 28,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 351,617 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2024 auf 27,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 757,38 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 2,43 Prozent.

Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 151,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at